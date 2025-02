Einbruch in Sindelfingen

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt.

In Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind Unbekannte in ein Friseurgeschäft eingebrochen. Dabei machten sie reiche Beute. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.











Bislang unbekannte Täter sind sich in der Nacht zum Montag in ein Friseurgeschäft in Sindelfingen (Kreis Böblingen) eingebrochen.