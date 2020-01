1 Unbekannte sind in eine Firma in Sersheim eingebrochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Unbekannte brechen in ein Firmengelände im Kreis Ludwigsburg ein. Im Inneren des Gebäudes finden sie eine ganze Reihe Schlüssel – einer davon passt zu einem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt.

Sersheim - Einbrecher sind in der Zeit zwischen Samstag 9 Uhr und Sonntag 12.40 Uhr in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) in eine Firma eingebrochen und haben dort einen Lastwagen gestohlen und noch größeren Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter in das Gebäude in der Uhlandstraße eingestiegen und hatten in einer Fertigungshalle einen Süßwarenautomaten aufgebrochen. Außerdem entwendeten sie ein Navigationsgerät und mehrere Schlüssel. Offenbar gehörte einer der Schlüssel zu einem Lastwagen, der im Hof stand.

Mit dem grauen Mercedes-Laster machten sich die Täter aus dem Staub. Das Fahrzeug hat ein Planenverdeck und ein Ludwigsburger Kennzeichen (LB). Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0 71 47 /27 40 60 entgegen.