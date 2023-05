Einbruch in Schule in Ludwigsburg

War die Sehnsucht nach der Schule am Feiertag so groß? Vermutlich war es eher Habgier, die Unbekannte antrieb, als sie zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Freitag, 6.40 Uhr, in der Kaiserstraße in Ludwigsburg in eine Schule eingestiegen sind. Über das Dach gelangten die Diebe in den Innenhof, wo sie dann ein Fenster zum Lehrerzimmer aufhebelten und Schreibtische und Fächer durchwühlten. Neben Bargeld nahmen die Einbrecher noch aus elf Klassenzimmern je einen Laptop mit. Der Wert des Diebesguts konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Polizei nimmt unter 0 71 41 / 18 53 53 Hinweise entgegen.