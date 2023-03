Einbruch in Schmuck-Galerie in Stuttgart-West

Unbekannte brechen in eine Schmuck-Galerie im Stuttgarter Westen ein und stehlen eine bislang unbekannte Anzahl an Kostbarkeiten. Zeugen bemerken zwei Verdächtige. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.









Zwei unbekannte Diebe sind am Dienstagnachmittag in eine Schmuck-Galerie in der Reinsburgstraße im Stuttgarter Westen eingebrochen und haben eine bislang unbekannte Anzahl an Schmuckstücken erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, gelangten die Diebe in das Gebäude, indem sie die Tür zu der Schmuck-Galerie aufhebelten. Im Inneren nahmen sie die Schmuckstücke an sich und flüchteten. Zeugen wollen in diesem Zusammenhang gegen 17.30 Uhr zwei Männer bemerkt haben, die davonrannten.

Laut den Zeugenaussagen waren die Unbekannten zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatten eine dunklere Hautfarbe. Einer der beiden hatte eine stämmige Statur, dunkles Haar mit einem Seitenscheitel und war mit einem Flanellhemd bekleidet. Der andere hatte einen Drei-Tage-Bart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3300 bei der Polizei zu melden.