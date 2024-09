Einbruch in Ostfildern: Fahndung mit Hubschrauber im Kreis Esslingen erfolgreich

1 Die nächtliche Fahndung in Ostfildern war erfolgreich. Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Polizei nimmt in Ostfildern (Kreis Esslingen) einen mutmaßlichen Dieb fest, nachdem er in eine Gaststätte eingebrochen war. Die Suche in der Nacht bekamen viele mit, denn die Polizei setzte auch einen Hubschrauber ein.











Nach einem Einbruch in eine Gaststätte in Ostfildern in der Nacht zum Freitag hat die Polizei einen 31-Jährigen festgenommen. Es war kurz vor vier Uhr, als mehrere Streifenwagenbesatzungen zu einer Gaststätte in der Ruiter Straße ausrückten. Zuvor hatten Zeugen eine verdächtige Person in dieser Gaststätte bemerkt. Sie alarmierten die Polizei. Als die Polizei am Tatort eintraf, stellten die Beamten ein aufgehebeltes Fenster im Eingangsbereich fest. In den Innenräumen trafen sie aber niemanden mehr an – der oder die Einbrecher waren schon weg. Augenblicklich wurde eine Fahndung eingeleitet, teilte die Polizei am Freitag mit. An der Fahndung beteiligte sich auch ein Polizeihubschrauber .