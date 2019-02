1 Unbekannte sind im Kreis Ludwigsburg in ein Spielcasino eingebrochen. (Symbolbild) Foto: dpa

Unbekannte sind im Kreis Ludwigsburg in ein Spielcasino eingebrochen. Die mutmaßlichen Einbrecher hinterließen einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Remseck am Neckar - In der Nacht zum Sonntag sind bislang unbekannte Täter in der Remstalstraße in Neckarrems (Kreis Ludwigsburg) in ein Spielcasino eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zunächst hatten die Einbrecher laut Polizeibericht wohl versucht, die Hintertür eines Spielcasinos aufzuhebeln, waren jedoch gescheitert. Daraufhin machten sie sich am Haupteingang zu schaffen und öffneten diesen gewaltsam.

Unbekannte brechen Tresor auf

Anschießend gingen die Unbekannten ins Innere der Spielhalle und brachen laut Polizei einen Tresor auf, in dem sich Bargeld, verschiedene Schlüssel und Zubehör befanden. Der Wert des Inhalts dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Darüber hinaus hinterließen die Täter einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Zeugen melden sich bei der Polizei unter folgender Telefonnummer: 07146/28082-0.