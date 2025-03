1 Die Einbrecher schlugen die Terrassentür ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Am vergangenen Wochenende steigen unbekannte Einbrecher gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Möhringen ein und erbeuten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Egerer Straße in Stuttgart-Möhringen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.