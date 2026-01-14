Einbruch in Marbach: Jugendliche brechen Tankstelle auf – Tippscheindrucker ist Objekt der Begierde

Zwei Jugendliche haben einen Tippscheindrucker aus der Raiffeisen-Tankstelle in Marbach gestohlen. Trotz Hubschraubereinsatz bleibt die Fahndung erfolglos.

Die Raiffeisen-Tankstelle in der Schillerstraße in Marbach ist Dienstagnacht erneut zum Ziel eines Einbruchs geworden. Wie die Polizei mitteilt, betraten gegen 23.45 Uhr zwei unbekannte Jugendliche das Gelände. Einer der beiden hebelte die Schiebetür zum Verkaufsraum auf, welchen sein Komplize anschließend betrat und einen Tippscheindrucker aus dem Kassenbereich an sich nahm.

Hubschrauber bei Fahndung im Einsatz Beide Täter liefen danach zu Fuß in Richtung der angrenzenden Parkanlage davon. Die Unbekannten werden auf etwa 16 bis 18 Jahre geschätzt. Einer der beiden soll eine schwarz-graue Daunenjacke und eine Jeanshose getragen haben. Zudem hatte er einen roten Rucksack dabei. Der zweite Täter soll einen hellen Trainingsanzug, einen Fischerhut und schwarze Sneaker getragen haben.

Der Wert des Diebesgutes ist noch unklar, der Schaden an der Tankstelle beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Eine Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber kreiste, führte nicht zum Erfolg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0 71 44 / 90 00 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Die Raiffeisen-Tankstelle war bereits am Neujahrsmorgen zum Ziel von Einbrechern geworden. Damals scheiterten die Unbekannten jedoch daran, eine Kasse im Verkaufsraum zu öffnen.