Einbruch in Marbach am Neckar

Am Montag brechen Unbekannte in ein Haus in Marbach am Neckar ein und erbeuten Sammlermünzen. Die Polizei sucht Zeugen.











Bislang unbekannte Täter sind am Montagnachmittag in ein Wohnhaus in der Kernenstraße in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen und haben Sammlermünzen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.