Einbruch in Ludwigsburg vereitelt: 55-Jähriger stoppt Dieb – Unbekannter lässt Beute zurück

1 Der Einbrecher hatte die Tür der Gaststätte aufgehebelt (Symbolbild). Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

Ein Einbrecher ist am Dienstag in Ludwigsburg in eine Gaststätte eingebrochen und knackte einen Spielautomaten. Bei seiner Flucht wird er von einem Anwohner im Treppenhaus aufgehalten.











Ein 55-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen in Ludwigsburg den Diebeszug eines Einbrechers vereitelt. Laut Polizei hatte der Unbekannte gegen 2.40 Uhr die Eingangstür einer Gaststätte in der Seestraße aufgehebelt und einen Spielautomaten aufgebrochen, aus dem er die Geldkassette nahm. Ein 55-jähriger Anwohner hatte den Lärm gehört und traf im Treppenhaus schließlich auf den Unbekannten. Es kam zu einem Gerangel, bei welchem der Einbrecher seine gesamte Beute verlor.