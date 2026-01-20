Einbruch in Ludwigsburg: Bäckerei aufgebrochen – Täter scheitern an einem Tresor

1 Die Einbrecher hatten zunächst ein Fenster aufgehebelt (Symbolbild). Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Unbekannte sind Sonntagnacht in eine Bäckerei in Ludwigsburg eingebrochen. Ob sie Beute gemacht haben, ist allerdings noch unklar.











Einbrecher haben Sonntagnacht eine Bäckerei am Marktplatz in Ludwigsburg heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Unbekannten zwischen 23.50 und 0.25 Uhr zunächst ein Fenster aufgehebelt, um in den Verkaufsraum zu gelangen. In den Büros der Bäckerei versuchten die Täter anschließend, einen Tresor aufzuschneiden, was ihnen jedoch misslang. Zudem wurden mehrere Spinde sowie ein weiterer Tresor aufgebrochen.