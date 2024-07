Einbruch in Leonberg: Diebe machen dicke Beute

1 Unbekannte stehlen aus einer Lagerhalle in der Schmigalle Straße in Leonberg Altmetalle und Werkzeuge. Foto: imago images

Unbekannte treiben am Wochenende auf einem Firmengelände in der Schmigalla Straße ihr Unwesen. Sie brechen in eine Lagerhalle ein und stehlen Altmetalle und Werkzeuge im Wert von rund 40 000 Euro.











Unbekannte Diebe haben am vergangenen Wochenende in einem Firmengebäude in der Schmigalla Straße in Leonberg ordentlich Beute gemacht. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 20. Juli, 18 Uhr, und Sonntag, 21. Juli, 10.25 Uhr. Zunächst schnitten die Unbekannten ein Loch in den Zaun, der das Gelände umgibt, und öffneten dann die Gebäudewand einer Lagerhalle. Wie genau sie das geschafft haben, ist derzeit noch nicht bekannt.