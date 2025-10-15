Einbruch in Leonberg: Bewohnerin schreit Täter in die Flucht
Die Beamten bitten um sachdienliche Hinweise. Foto: dpa

Eine Hausbewohnerin in Leonberg-Eltingen wird am Dienstagabend auf einen Einbrecher aufmerksam und schafft es, ihn zu vertreiben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter ist am Dienstag gegen 20.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Glorstraße im Leonberger Ortsteil Eltingen eingebrochen. Der Täter hebelte die Terrassentür auf und gelangte auf diese Weise in die Wohnung. Eine Hausbewohnerin wurde auf den Einbrecher aufmerksam und schrie ihn an, worauf er die Flucht über die Terrassentür ergriff. Wie die Polizei berichtet, entkam er unerkannt.

 

Zeugen gesucht: Fahndung nach vermummtem Einbrecher in Leonberg

Der Einbrecher soll 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Er war komplett schwarz gekleidet, sein Gesicht war schwarz vermummt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mehrerer Streifenwagenbesatzungen wurde der Täter bisher nicht festgestellt. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut und zur entstandenen Höhe des Sachschadens dauern an. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0800/ 1 10 02 25 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de.

 