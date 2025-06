1 Die beiden Kinder kletterten über ein Tor auf das Gelände des Recyclinghofs. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Cavan Images

Die Polizei hat am Dienstagabend zwei Kinder und einen 18-Jährigen gestellt, die an einem Einbruch auf das Gelände eines Recyclinghofs in Kirchheim beteiligt waren.











Zwei Kinder sind am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr in der Nürtinger Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) in einen Recyclinghof eingebrochen. Ein 18-Jähriger stand laut Polizeibericht offenbar vor dem Gelände Schmiere, während ein Zwölfjähriger und ein Sechsjähriger über ein Tor auf das Gelände kletterten.