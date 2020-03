1 Unbekannte haben in Eberdingen einen Gullydeckel in eine Scheibe einer Bäckerei geworfen. Foto: Archiv/StZ

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in eine Bäckerei-Filiale im Eberdinger Stadtteil Hochdorf eingestiegen. Die Täter gingen dabei äußerst brachial vor. Gelohnt hat sich der Einbruch aber nicht.

Eberdingen - Ohne Beute sind Einbrecher, die in der Nacht zum Dienstag in eine Bäckerei in Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen sind, wieder abgezogen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Unbekannten zunächst versucht, eine Tür der Bäckerei, die zur Netto-Filiale in der Eberdinger Straße gehört, aufzuhebeln. Weil das misslang, entfernten sie einen Gullydeckel vom Parkplatz des Discounters und warfen diesen durch ein Fenster. Die Täter stiegen durch das Loch und durchsuchten einen Aufenthaltsraum, wo sie allerdings nichts fanden. In den eigentlichen Verkaufsraum gelangten sie nicht.

Die Polizei konnte den entstandenen Schaden noch nicht beziffern. Der Polizeiposten Schwieberdingen sucht Zeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer 0 71 50 / 3 12 45 melden.