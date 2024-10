Einbruch in Gerlingen: 16-Jährige steigt in Wohnung ein

1 Die Polizei hat in Gerlingen zwei junge Frau festgenommen. Foto: pixabay

Zwei Jungen Frauen dringen in ein Mehrfamilienhaus ein, werden aber geschnappt. Gegen eine liegt schon ein Haftbefehl vor.











Link kopiert



Dass sie sich als 13 Jahre altes Kind ausgegeben hatte, nutzte einer 20-Jährigen am Ende nichts: Die Polizei fand schnell heraus, dass sie sieben Jahre älter ist und ein Haftbefehl des Amtsgerichts Freiburg wegen Wohnungseinbruchs gegen sie vorliegt. Doch das mutmaßliche Delikt in Baden ist nicht das einzige, das der jungen Frau, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, vorgeworfen wird. Denn am Tag der deutschen Einheit wollte sie offenbar mit einer 16-Jährigen in eine Wohnung in Gerlingen einsteigen, wie die Polizei an diesem Donnerstag mitgeteilt hat.