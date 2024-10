Wie gelangten Einbrecher in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) in ein Haus? Und als was tarnten sie sich? Der Polizei stellen sich einige Fragen.

Zu einem Einbruch im Freiberger Stadtteil Heutingsheim am Samstag stellen sich einige Fragen. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bewohner den Eindringlingen Einlass in das betroffene Mehrfamilienhaus gewährten.

Der oder die Täter betraten am Samstag im Zeitraum von 12 Uhr bis kurz nach Mitternacht den Hausflur des Mehrfamilienhauses in der Max-Eyth-Straße. Wie sie genau hineingekommen waren, konnte die Polizei bisher noch nicht ermitteln.

Einbrecher packten gleich Werkzeug aus

Im Erdgeschoss ist vermutlich gleich Werkzeug ausgepackt worden. Den Einbrechern, insofern es mehrere waren, glückte der Zutritt, weil die Wohnungstür zwar zugezogen, aber nicht verriegelt war. Die komplette Wohnung wurde durchwühlt und Schmuck im Gesamtwert von etwa 10 000 Euro entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon 08 00 / 110 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Tipp der Polizei: Aus Schutz vor Einbruch Tür immer verriegeln

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, auch Wohnungstüren bei Abwesenheit zu verriegeln und sich insbesondere in Mehrfamilienhäusern zu vergewissern, wem an der Hauseingangstür Einlass gewährt wird.