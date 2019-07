Einbruch in Freiberg am Neckar

1 Einbrecher haben in Freiberg am Neckar Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen lassen. Foto: dpa

In Freiberg sind Unbekannte in ein Wohnhaus am Ortsrand eingebrochen. Die Einbrecher hebelten wohl in den Abendstunden eine Terrassentür auf. Im Haus wurden sie auch fündig.

Freiberg am Neckar - Reiche Beute haben Einbrecher am Donnerstag in Freiberg am Neckar gemacht. Sie stahlen Schmuck und Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die bislang unbekannten Täter in ein Wohnhaus am südlichen Ortsrand im Stadtteil Heutingsheim ein. Die Einbrecher hebelten mutmaßlich in den Abendstunden eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Anschließend hätten die Unbekannten sämtliche Räume durchsucht, so die Polizei. Dabei wurden sie auch fündig.

Die Polizei sucht nun nach Personen, die am Donnerstag in Heutingsheim Verdächtiges beobachtet haben. Zeugen können sich beim Polizeiposten Freiberg am Neckar unter der Telefonnummer 0 71 41/64 37 80 melden.