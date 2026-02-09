Einbruch in Filderstadt-Bonlanden: Drei Festnahmen nach Bandendiebstahl von Pfandkisten

1 Die Polizei war erfolgreich bei der Festnahme von Dieben. Foto: Marijan Murat/dpa

Nach dem Diebstahl von Hunderten Pfandkisten in Filderstadt-Bonlanden hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Das ist bislang bekannt.











Aufmerksamkeit zahlt sich eben aus: Am Samstagabend hat ein Zeuge beobachtet, wie drei Personen gegen 21.30 Uhr in der Raiffeisenstraße in Bonlanden ein Metalltor zu einem Lagerplatz aufgebrochen haben nahe einem Supermarkt. Dann haben sie mehr als 450 leere Pfandkisten gestohlen und in ihren Sprinter verfrachtet. Dabei handelte es sich laut Polizei nicht um Getränkekisten, sondern um Pfandkisten anderer Art.