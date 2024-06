1 Parmaschinken und Parmesankäse sind bei einem Einbruch in Fellbach gestohlen worden. Foto: stock.adobe

Ungewöhnliche Beute bei einem Gaststätteneinbruch in Fellbach: Der oder die Diebe ließen in der Nacht auf Mittwoch einen Parmaschinken und Parmesankäse mitgehen.











Bei einem Einbruch in eine Gaststätte beim Stadion in Fellbach-Schmiden ist in der Nacht auf Mittwoch offenkundig ein Liebhaber italienischer Spezialitäten zugange gewesen. Der Unbekannte entwendete laut Angaben der Polizei einen Parmaschinken sowie einen Parmesankäse. Beides dürfte nicht gerade klein gewesen sein. Die Polizei jedenfalls beziffert den Gesamtwert der Beute auf etwa 2000 Euro.