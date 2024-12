Bislang unbekannte Täter sind am Montagmorgen in eine Spielothek in Fellbach eingebrochen und haben einen hohen Geldbetrag entwendet. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten am frühen Montagmorgen gegen 3.35 Uhr wegen eines Einbruchs in eine Spielothek in der Schorndorfer Straße in Fellbach alarmiert.

Hoher Geldbetrag entwendet

Laut Angaben der Polizei verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude und brachen dort daraufhin mehrere Spielautomaten auf. Dabei entwendeten sie Bargeld im Wert von über 20.000 Euro.

Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.