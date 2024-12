1 Die Täter schlugen mit einem Stein die Balkontür ein. Foto: Heiko Küverling /stock.adobe.com

Noch unbekannte Täter verschafften sich am frühen Samstagabend Zutritt zu einer Wohnung in Ludwigsburg-Eglosheim. Die Polizei such Zeugen und den Besitzer eines Spatens.











Am Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Wohngebiet in Eglosheim, östlich der B27. Die Täter schlugen mit einem Stein die Balkontür ein und gelangten so über den Balkon in die Wohnung.