Einbruch in der Bauernstraße in Ditzingen: Schiebetür zerstört und Beute gemacht

1 Einbruch in Ditzingen: Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Robert Michael

Unbekannte steigen in einen Laden in der Ditzinger Bauernstraße ein und gehen dabei ziemlich brachial vor.











Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 2 und 7 Uhr in ein Ladengeschäft in der Bauernstraße in Ditzingen eingebrochen. Mit einem ebenfalls noch unbekannten Werkzeug öffneten sie brachial eine Schiebetüre und verschafften sich Zugang. Im Verkaufsraum entwendeten die Täter zwei Kassen sowie mehrere Süßigkeiten aus der Auslage. Der Wert des Diebesguts wird laut Polizei auf rund 600 Euro geschätzt. Der Schaden an der Schiebetüre beträgt rund 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter: 0 71 56/4 35 20 oder per E-Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.