1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: imago stock&people

In Denkendorf bricht eine noch unbekannte Person in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses und stiehlt Schmuck. Die Polizei ermittelt.











In Denkendorf (Kreis Esslingen) hat es in den vergangenen Tagen einen Einbruch gegeben. Wie die Polizei berichtet, kletterte eine unbekannte Person in der Zeit zwischen dem 30. Oktober und dem 5. November auf einen Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Maierhof und hebelte die Balkontür auf.