1 Mit Hilfe eines Pflastersteins hat sich ein Einbrecher in Bietigheim Zugang zu einem Schreibwarenladen verschafft. Foto: dpa

Ein Einbrecher hat in Bietigheim-Bissingen das Schaufenster eines Schreibwarenladens mit einem Pflasterstein zerstört und ist ins Geschäft eingedrungen. Er hatte es wohl auf ein ganz bestimmtes Gut abgesehen.

Bietigheim-Bissingen - Mit brachialer Gewalt ist ein Einbrecher in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) vorgegangen, um sich Zutritt zu einem Schreibwarenladen zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilt, warf der Täter in der Nacht zum Sonntag gegen 2.50 Uhr die Schaufensterscheibe eines Ladens in der Buchstraße mit einem Pflasterstein ein. Den Stein, der rund 15 Kilogramm wiegt, hatte der Täter wohl in der Umgebung gefunden. Durch das Loch im Fenster stieg er in das Geschäft ein und wurde auch fündig. Der Einbrecher entwendete Zigaretten im Wert von 2000 Euro. Den verursachten Schaden beziffert die Polizei auf 5000 Euro.