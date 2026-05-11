Einbruch in Bietigheim-Bissingen: Fahrradgeschäft wird erneut ausgeräumt – 30 Räder gestohlen

1 Der Wert der gestohlenen Räder beläuft sich auf eine hohe fünfstellige Summe (Symbolbild). Foto: Adobe Stock/Nomad_Soul

Ein Fahrradgeschäft in Bietigheim-Bissingen ist bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen zum Ziel von Einbrechern geworden. Wieder verschwanden hochwertige Räder.











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Ein Fahrradgeschäft in Bietigheim-Bissingen ist bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate von Einbrechern heimgesucht und ausgeräumt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte in der Nacht zum Montag eine Scheibe des Ladens in der Carl-Benz-Straße eingeschlagen. Anschließend ließen sie etwa 30 verschiedene Fahrräder mitgehen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf eine höhere fünfstellige Summe belaufen.