Einbruch in Bad Cannstatt: Eingeworfene Scheibe bleibt nicht unbemerkt

1 Nach dem Einbruchsversuch nimmt die Polizei den Mann fest. Foto: dpa

Ein Einbrecher scheut offenbar das Entdeckungsrisiko nicht, und wirft mitten in Cannstatt eine Scheibe mit einem Stein ein. Zeugen geben der Polizei wichtige Hinweise.











Link kopiert



Ein Einbruch in einen Laden an der Cannstatter Brunnenstraße ist nicht unbeobachtet geblieben: Zeugen sahen dort in der Nacht zum Freitag gegen 2.20 Uhr einen Mann, der sich auch offenbar keine besondere Mühe gab, um nicht aufzufallen: er warf einen Stein in die Fensterscheibe der Eingangstür des Geschäfts, um diese öffnen zu können. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Die konnte den 53-jährigen Mann festnehmen. Er kam vor einen Haftrichter, der den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Vollzug setzte.