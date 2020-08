1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN

Unbekannte brechen am Wochenende in eine Gaststätte in der Daimlerstraße ein. Neben Bargeld nehmen die Täter auch einige Pfanddosen mit.

Stuttgart - Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Imbiss in Stuttgart-Bad Cannstatt eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Einbrecher zwischen Samstag, 23 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, eine Eingangstüre des Lokals in der Daimlerstraße auf.

Im Innenraum entwendeten sie neben Bargeld auch mehrere leere Pfanddosen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0711/899065778 zu melden.

