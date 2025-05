1 Beim Einbruch richten die Diebe auch einen hohen Sachschaden an (Symbolfoto). Foto: dpa

Mitten in der Nacht steigen Diebe in eine Lagerhalle in Asperg ein. Die Einbrecher machen fette Beute – der Schaden geht in die Zehntausende.











Jede Menge Gewalt haben Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgewendet, um sich über eine Fluchttüre Zugang zu einer Lagerhalle in Aspach (Rems-Murr-Kreis) zu verschaffen. Im Inneren der Halle, die in der Straße Alter Weg in Kleinaspach, einem Teilort der Gemeinde Aspach, steht, machten sie dann fette Beute.