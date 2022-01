Einbruch in Arztpraxis in Stuttgart-Mitte

Unbekannte dringen am Sonntag in eine Arztpraxis in Stuttgart-Mitte ein und stehlen fünf technische Behandlungsgeräte im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.















Stuttgart-Mitte - Bislang unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen in eine Arztpraxis in der Marienstraße in Stuttgart-Mitte eingebrochen und haben hochwertige Behandlungsgeräte gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, gelangten die Unbekannten im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 7 Uhr über den Hinterhof ins Treppenhaus des Gebäudes und hebelten von dort die Eingangstür zu der Praxis auf. Im Inneren stahlen sie neben mehreren Hundert Euro Bargeld fünf große und schwere technische Behandlungsgeräte im Wert von mehreren Hunderttausend Euro.

Zum Abtransport des Diebesguts dürften die Täter ein größeres Auto oder einen Transporter benutzt haben. Die Polizei bittet nun Zeugen sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3100 zu melden.