Die Filmindustrie wird den Einbruch in den Louvre sicher erfolgreich vermarkten. Aber warum sind Diebe, die Kulturschätze aller klauen, so beliebt?
George Clooney brachte es auf den Punkt. Der Einbruch in den Pariser Louvre, sagte der Schauspieler dieser Tage, sei „echt cool“ gewesen. Er muss es wissen, schließlich spielte Clooney in der Filmreihe „Ocean’s“ einen cleveren Meisterdieb, der versiert Casinos ausraubt. Der Schauspieler schaute sich also quasi mit dem Blick eines Profis die Videos an, die im Netz über den spektakulären Raub kursieren, und er war begeistert, wie die Diebe mit einem schlichten Lastenaufzug in den ersten Stock des Museums fuhren, um die Vitrinen dort ruckzuck mit dem Trennschleifer zu öffnen. Das sei schon „ziemlich lustig, weil es wirklich am helllichten Tag passierte“, meinte George Clooney, „mit all den Touristen dort.“