Einbruch bei Weil der Städter Firma: Täter fliehen ohne Beute

1 Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Einbruch in Merklingen beobachtet haben. Foto: imago/Ralph Peters

Über ein Rolltor verschaffen sich Einbrecher den Zugang zu einem Firmengelände im Weiler Ortsteil Merklingen. Laut Polizei waren sie dabei jedoch wohl wenig erfolgreich.











Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, sind noch unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Liebigstraße in Weil der Stadt-Merklingen eingebrochen. Die Einbrecher entfernten hierzu einen Einsatz aus Plexiglas aus einem Rolltor und verschafften sich so Zugang in die Werkstatt. Laut Polizei ergab eine erste Überprüfung der Räumlichkeiten, dass die Unbekannten bei ihrem Einbruch wohl keine Beute gemacht hatten. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat unter der Telefonnummer: 0 70 33 / 5 27 70 oder per E-Mail unter: leonberg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Weil der Stadt zu wenden.