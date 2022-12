1 Die Polizei im Rems-Murr-Kreis bittet um Zeugenhinweise. Foto: Phillip Weingand/StZN

Einbrecher haben auf einem Firmengelände in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) so viel Material mitgehen lassen, dass sie einen Laster benutzt haben müssen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.















Bei einer Firma in Winterbach haben Unbekannte Materialien im Wert von mehr als 100 000 Euro erbeutet. Die Polizei gab den Fall am Samstag bekannt, die Tat muss sich jedoch schon zwischen Freitag, 25. November, und Dienstag, 29. November, ereignet haben. Betroffen ist der Außenlagerplatz eines Betriebs in der Rosenstraße in Winterbach, dort wurden mehrere Behälter und ein Überseecontainer aufgebrochen.

Das Gewicht der Beute beträgt mehrere Tonnen, weshalb die Täter sehr wahrscheinlich einen Lastwagen zum Abtransport benutzt haben. Um welche Art von Betrieb oder Beute es sich handelt, gibt die Polizei nicht bekannt – möglicherweise, um etwaige Nachahmer nicht zu animieren. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 73 61/58 00 zu melden.