Einbruch bei der Feuerwehr in Ludwigsburg

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehr bestohlen. Kurz nach 4 Uhr waren sie im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil ins Feuerwehrgerätehaus in der Flurstraße eingestiegen, indem sie eine Tür aufhebelten. Die Einbrecher nahmen ein Hydraulikgenerator mitsamt hydraulischer Schere und Spreizzange aus einem der Löschfahrzeuge mit.

Die Geräte wiegen über 100 Kilo

Die über 100 Kilo schweren Geräte trugen die Täter zunächst in Richtung „Am Hirschgraben“ davon. Hier fielen die beiden Männer einem Zeugen auf, der sie ansprach, woraufhin beide die Flucht antraten. Ihre Beute ließen sie – bis auf die Spreizzange – zurück. Beide Täter werden als klein mit kräftiger Statur beschrieben.

In derselben Nacht wurde außerdem noch ins Feuerwehrgerätehaus in Hoheneck eingebrochen. Auch hier hatten die Täter ein Löschfahrzeug durchsucht. Noch ist offen, ob etwas gestohlen wurde. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 08 00 / 1 10 02 25.