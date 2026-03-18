Die Polizei hat im Januar eine Einbrecherbande ausgehoben, die unter anderem im Kreis Esslingen aktiv war. Die Ermittlungen sind immer noch nicht abgeschlossen.
Im Fall der Ende Januar 2026 ausgehobenen, überregional agierenden mutmaßlichen Einbrecherbande ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben weiter auf Hochtouren. Am 28. Januar waren in Recklinghausen (Nordrhein-Westfahlen) und Esslingen fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 63 Jahren festgenommen worden, von denen sich laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen vier nach wie vor in Untersuchungshaft befinden. Außerdem hatten die Ermittler bei der zeitgleichen Vollstreckung von mehreren Durchsuchungsbeschlüssen bereits umfangreiches Beweismaterial, darunter Schmuck und hochwertige Uhren beschlagnahmt.