In Botnang ist es am Wochenende zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen gekommen. Die Polizei ermittelt wegen drei Taten: Eingebrochen wurde an der Belaustraße, der Paul-Linck-Straße sowie an der Leharstraße.

Derzeit werde auch geprüft, ob die Fälle zusammenhängen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ob ein Zusammenhang bestehe, sei derzeit aber unklar.

Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Randlage

Auffällig ist, dass es die Täter auf Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sowie Gebäude abgesehen hatten, die am Rande Botnangs liegen. Das spreche dafür, dass die Täter gezielt diese Wohngebiete ausgesucht hatten, um schnell und unerkannt zu fliehen, so die Polizeisprecherin.

Zwischen Freitag und Sonntag drangen Einbrecher laut Polizei in zwei Wohnungen an der Belaustraße ein, in Botnangs Osten nahe der Waldgrenze. An einer dritten Wohnung des Gebäudes scheiterten sie wohl. Ein weiterer Einbruch ereignete sich an der Paul-Lincke-Straße in Botnangs Nordwesten. Hier gelangten die Einbrecher durch ein Fenster in eine Wohnung und stahlen Schmuck im Wert von 500 Euro, wie die Polizei mitteilte. Nicht weit entfernt, an der Leharstraße etwas südlich der Paul-Lincke-Straße, hatte eine Zeugin am Sonntag einen Einbruchsversuch gemeldet; demnach machte sich ein Mann, an einer Terrassentür zu schaffen, und floh, als er sie nicht öffnen konnte.

Die Stuttgarter Polizei nimmt Hinweise zu den Ereignissen unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 entgegen.

Tipps gegen Einbrüche

Die Polizei rät, die Wohnungs- oder Haustüre beim Verlassen immer abzuschließen und alle Fenster zu verriegeln – und nicht auf Kipp zu belassen. Zudem sollten keine Hinweise auf eine Abwesenheit etwa auf sozialen Netzwerken gepostet werden. Ersatzschlüssel sollten nicht im Garten versteckt werden. Und wenn ein Schlüssel verlustig geht, sollten die Schlösser ausgewechselt werden.

Und schließlich rät die Polizei, achtsam zu sein: Auf Fremde in der Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Verdächtige Beobachtungen sollten sofort der Polizei gemeldet werden, auch über den Notruf 110.

Weitere Informationen unter www.k-einbruch.de.