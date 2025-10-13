Einbrecher in Kornwestheim: Spielautomaten geknackt und ausgeräumt – Gaststätte wird mehrfach zum Ziel
In beiden Fälle stieg ein Unbekannter über ein Fenster ein (Symbolbild). Foto: Christian Schwier/Adobe Stock

Eine Gaststätte in Kornwestheim wurde innerhalb kurzer Zeit zweimal zum Ziel eines Einbruchs. Die Polizei prüft nun Zusammenhänge zwischen den Fällen.

Eine Gaststätte in der Langestraße in Kornwestheim ist bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats von Einbrechern heimgesucht worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag zwischen 3.30 und 4 Uhr ein Fenster aufgehebelt. In der Gaststätte selbst wurden dann mehrere Spielautomaten aufgebrochen und leergeräumt. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist derzeit noch unklar.

 

Polizei prüft Zusammenhang zwischen Einbrüchen

Der erste Einbruch spielte sich bereits am Mittwoch, 24. September, ab. Auch in diesem Fall stieg ein Unbekannter bei Nacht zwischen 2.40 und 5.30 Uhr über ein Fenster in das Lokal ein und brach zwei Spielautomaten auf. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0 71 54 / 1 31 30 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

 