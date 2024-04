Einbrecher in Apotheke in Backnang

Am Donnerstagfrüh wird die Polizei zu einem Einbruch in die Backnanger Gerberstraße gerufen. Dort nimmt sie einen 17-Jährigen fest, ein mutmaßlicher Mittäter flüchtet.











Am Donnerstagmorgen ist gegen 4 Uhr in der Backnanger Gerberstraße in eine Apotheke eingebrochen worden. Die Polizei wurde hinzugerufen und konnte vor Ort einen 17-jährigen Verdächtigen auf frischer Tat festnehmen. Dieser hatte versucht, zu flüchten und musste von der Polizei unter Anwendung unmittelbaren Zwangs festgehalten werden. Bei den Handgreiflichkeiten wurden letztlich drei Beamte verletzt, wobei einer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter konnte nach dem Vorfall unerkannt entkommen. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Fensterscheibe zur Apotheke mit einem aus der Straße ausgehobenen Schachtdeckel eingeworfen worden war. Aus dem Geschäft wurde Bargeld aus der Registrierkasse entwendet. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erließ. Der Jugendliche wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.