Einbrecher im Kreis Ludwigsburg: Hohe Haftstrafen im Mammutprozess um Einbruchserie

Das Landgericht Heilbronn hat drei Angeklagte, die im Kreis Ludwigsburg wüteten, zu Gefängnisstrafen zwischen knapp sechs und knapp sieben Jahren verurteilt.
Nach nur sechs statt der geplanten 22 Sitzungstagen und gut zehn Wochen früher als geplant, ist am Landgericht Heilbronn ein Prozess um eine Einbruchserie in den Kreisen Ludwigsburg und Heilbronn zu Ende gegangen. Die 9. Große Strafkammer verurteilte einen 30 Jahre alten Angeklagten wegen 30-fachen schweren Bandendiebstahls und Wohnungseinbruchsdiebstahls zu sechs Jahren und neun Monaten Gefängnis. Ein 26-Jähriger muss wegen 14 Taten für fünf Jahre und neun Monate in Haft, ein 50-Jähriger wurde wegen 19 Taten zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Zudem müssen die drei Männer für die erbeuteten Wertgegenstände Beträge von rund 174 000 Euro bis gut 96 000 Euro als Wertersatz begleichen.