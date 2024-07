Einblicke von Sandy Meyer-Wölden: Nach Scheidung von Amira Pocher: Spielt Oliver Pocher nur eine Rolle?

1 Mit Alessandra Meyer-Wölden verbindet Oliver Pocher trotz ihres Scheidungskrieges vor zehn Jahren mehr als nur ihre drei Kinder. Foto: imago/Future Image / Frederic Kern

Mit Alessandra Meyer-Wölden war Oliver Pocher vier Jahre lang verheiratet. Nach der Scheidung von Amira Pocher spricht sie über den großherzigen Mann, der sich ihrer Erfahrung nach hinter den Witzen verbirgt.











Feierabendgestaltung mit Schlagkraft: Nur ein Jahr nach Bekanntwerden ihrer Trennung wurden Amira (31) und Oliver Pocher (46) am Montag (29. Juli) vor dem Familiengericht in Köln offiziell geschieden. Ein Termin, der aufwühlt: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht nervös bin. Ich weiß, dass es eine emotionale Talfahrt wird", sagte Visagistin Amira kurz vorher in ihrem Podcast "Liebes Leben".