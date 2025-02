Weiterführende Schulen in Stuttgart: Realschüler berichtet: Bessere Noten und mehr Zeit für AGs

1 Noah hat sich entschieden: Er will nach der Mittleren Reife im Herbst eine Ausbildung beginnen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Welche weiterführende Schule ist die richtige fürs Kind? Wir haben Eltern und Schüler gefragt. Der 16-jährigen Noah erzählt, warum er sich trotz Gymnasialempfehlung für die Robert-Koch-Realschule in Stuttgart-Vaihingen entschieden hat – und das nicht bereut.











Eltern und Grundschüler stehen in den kommenden Wochen vor einer schweren Entscheidung . Da die Grundschulempfehlung verbindlicher wird, lohnt es sich, die Schularten genauer in den Blick zu nehmen. Was unterscheidet beispielsweise eine Realschule vom Gymnasium? Was sagen Schüler und Eltern, die diese Schulart kennen? Warum haben sie sich für diese Schule entschieden und würden sie es wieder tun? Wir waren an der Robert-Koch-Realschule in Stuttgart-Vaihingen und haben uns umgehört, was aus Sicht der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und potenzieller Ausbildungsbetriebe für diese Schulform spricht. Jochen Knapek kam als Referendar an die Robert-Koch-Realschule. Er blieb und ist heute Rektor. Lichtgut/Julian Rettig