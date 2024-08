Einblicke in Stuttgarter Paartherapie: Urlaub als Stressfaktor – Zwischen Liebe und Panikattacken

Einblicke in Stuttgarter Paartherapie

1 Marie und Patric sprechen darüber, warum ihr Urlaub auch Ängste ausgelöst hat. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Marie und Patric kommen gerade aus dem Urlaub – und gerade fernab der Heimat hat es früher oft gekracht. Wie haben Sie das dieses Mal gemeistert? Und ist ihre Liebe stark genug für neue Herausforderungen? Die dritte und letzte gemeinsame Paar-Sitzung.











Link kopiert



Marie und Patric spazieren zu dem Gebäude in einem Stuttgarter Hinterhof, in dem sie gleich ihre letzte Therapiestunde angehen werden. Sie kommen gerade aus dem Urlaub im spanischen Cadiz, erzählen von der Sonne, der Trockenheit, der Schönheit der Stadt. Sie scheinen einen guten Urlaub gehabt zu haben. Was nicht selbstverständlich ist, wie sich ein paar Minuten später herausstellt, als das Stuttgarter Paar der Therapeutin Franciska Wiegmann-Stoll gegenübersitzt.