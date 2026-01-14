Einblicke in ihren Alltag: Bergdoktor-Star Ronja Forcher schwärmt von ihrem Leben in Potsdam

Die österreichische Schauspielerin Ronja Forcher gehört zum Hauptcast der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor". In einem Interview gibt sie nun einen Einblick in ihr Privatleben mit ihrem Ehemann Felix, mit dem sie in Potsdam wohnt.

Seit 2008 verkörpert Ronja Forcher (29) die Rolle der Lilli Gruber in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor" um Hauptdarsteller Hans Sigl (56). Kürzlich startete die 19. Staffel des Dauerbrenners. "Es ist ein bisschen so, als würde ich ein Doppelleben führen", gibt Forcher lachend über die langjährige Arbeit an der Serie im Interview mit "Gala" zu. "Manchmal habe ich parallele Erinnerungen: Da denke ich an einen Moment, der Lilli passiert ist, und kann mich genau erinnern, was da gerade in meinem echten Leben los war." Die Rolle sei für sie "wie eine Freundin, mit der ich ab und zu Zeit verbringe. Dann führe ich aber auch wieder mein eigenes Leben." In dieses eigene Leben gibt Forcher ebenfalls einen Einblick.

Das schätzt sie an ihrer Wahlheimat Seit 2022 ist die Österreicherin mit Ehemann Felix Briegel (29) verheiratet. Gemeinsam wohnen sie in Potsdam. "Ich bin relativ oft in Tirol und muss es gar nicht vermissen", erklärt die in Innsbruck geborene Schauspielerin, die für den "Bergdoktor" regelmäßig in der Region Wilder Kaiser in Tirol dreht. An ihrer Wahlheimat Potsdam liebe sie "die Nähe zu Berlin, das ist sehr bereichernd. Und ich mag, dass die Natur hier anders aussieht: Man kann einfach bis zum Horizont schauen, das finde ich toll. In Tirol hat man immer irgendeinen Berg vor der Nase."

Mit ihrem Mann Felix habe sie sich "in Potsdam unser Leben aufgebaut und wunderbare Freunde gefunden". Ihr Alltag sei von Routinen bestimmt, was für sie "sehr wertvoll" sei, "weil ich beruflich fast nie Regelmäßigkeiten habe". Sie sei beispielsweise "eine Langschläferin, gefangen im Leben einer Frühaufsteherin. Wenn also mal keine Termine anstehen, schlafe ich erst mal aus, so bis 10 Uhr, und dann wird gefrühstückt. [...] Sport machen wir auch, und zwar CrossFit. Oder wir gehen spazieren und genießen einfach den Tag."

Die beiden Schauspieler lernten sich 2017 bei Theaterproben in Innsbruck kennen. Zu dem Zeitpunkt waren sie jeweils noch vergeben. Doch die Chemie stimmte und die beiden fanden später zueinander.

Dieses Jahr steht noch ein wichtiger Meilenstein für Forcher an: "Ich freue mich auf meinen 30. Geburtstag am siebten Juni", sagte sie kürzlich im Interview mit der "Bild". "Meine Schwiegermutter sagt, die Dreißiger seien die besten Jahre. Man weiß mehr, was man will, kann besser Grenzen setzen. Ich merke das jetzt schon." Der Plan sei, mit Freunden und Familie "irgendwo zwischen Tirol und Berlin auf einem Weingut" zu feiern. "Ob ich's wirklich mache, weiß ich noch nicht. Aber der Plan ist da."