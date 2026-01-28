Vor einem Jahr wurde Gisele Bündchen erneut Mutter. Zum ersten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes teilte das Model nun private Einblicke und Schnappschüsse aus den vergangenen zwölf Monaten.

Große Emotionen bei Supermodel Gisele Bündchen (45): Am Mittwoch feierte die Brasilianerin den ersten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes. Zu dem besonderen Meilenstein teilte Bündchen seltene Einblicke in ihr Leben als dreifache Mutter - und einige private Schnappschüsse mit ihrem neuen Ehemann Joaquim Valente (36).

In einer Galerie mit insgesamt 15 Bildern gewährt Bündchen ihren Fans auf Instagram einen Rückblick auf die letzten zwölf Monate. Das erste Foto zeigt das Geburtstagskind - den Sohn, den sie 2025 gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente, willkommen hieß - auf einem Spielzeugpony neben einem bunten Geburtstagsballon.

"Ich kann nicht glauben, dass es schon über ein Jahr her ist, seit du gekommen bist, um unser Leben zu segnen. Danke, Gott, für so viel", schrieb das Model in einer emotionalen Nachricht auf Englisch und Portugiesisch.

Fotos von der ganzen Familie

Auf den Fotos sind neben dem Baby und Valente auch Giseles ältere Kinder aus der Ehe mit Ex-NFL-Star Tom Brady zu sehen: der 15-jährige Benjamin Rein und die 12-jährige Vivian Lake.

Passend zu den Namen seiner Geschwister setzt Gisele offenbar eine besondere Tradition fort. Wie Insider bereits kurz nach der Geburt berichteten, lautet der zweite Vorname des Babys River (Fluss). Damit haben alle drei Kinder des Models Namen mit Bezug zum Element Wasser oder der Natur. Der Vorname des kleinen Jungen wird von der Familie jedoch weiterhin unter Verschluss gehalten.

Bereits zum Jahresende 2025 teilte Bündchen erstmals private Schnappschüsse ihrer Schwangerschaft und der Zeit mit dem Neugeborenen. Damals reflektierte sie, wie sehr die erneute Mutterschaft ihr Leben im Jahr 2025 verändert hat. "Noch einmal Mutter zu werden, hat alles neu geformt - meine Zeit, meine Prioritäten, mein Herz", erklärte sie zum Jahreswechsel. Sie sei dankbar für diese "heiligen Momente", die sie auf eine Weise verändert hätten, die Worte kaum beschreiben könnten.

Das brasilianische Model soll seit Juni 2023 mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente liiert sein. Im Januar 2025 kam ihr Sohn zur Welt, im Dezember sollen sie sich in einer privaten Zeremonie das Jawort gegeben haben. Zuvor war Bündchen von 2009 bis 2022 mit Tom Brady verheiratet.