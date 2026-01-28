Vor einem Jahr wurde Gisele Bündchen erneut Mutter. Zum ersten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes teilte das Model nun private Einblicke und Schnappschüsse aus den vergangenen zwölf Monaten.
Große Emotionen bei Supermodel Gisele Bündchen (45): Am Mittwoch feierte die Brasilianerin den ersten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes. Zu dem besonderen Meilenstein teilte Bündchen seltene Einblicke in ihr Leben als dreifache Mutter - und einige private Schnappschüsse mit ihrem neuen Ehemann Joaquim Valente (36).