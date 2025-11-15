Einblicke in Hemmingen: Wie ein Spenderorgan Günter Wanner Lebenszeit schenkt

Günter Wanner berichtet in Hemmingen aus seinem Leben und wirbt für die Organspende. Er selbst lebt heute nur dank einer Transplantation.
Günter Wanner hat viel Glück gehabt, das weiß er. Das gute Leben in einer Weinbauregion genossen, dazu deftiges Essen – irgendwann machte seine Leber aber nicht mehr mit. Die Diagnose, die er an einem Freitag im März 2017 erhielt, war eindeutig: Leberzirrhose im Endstadium. Den Tod vor Augen befasste er sich mit dem Ende seines Lebens, regelte, was zu regeln war.