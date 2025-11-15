Einblicke in Hemmingen: Wie ein Spenderorgan Günter Wanner Lebenszeit schenkt

„Die schlimmste Zeit in meinem Leben“: Wanners Kampf ums Leben

Denn die Ärzte hatten ihm klar gemacht, dass die Umstellung seiner Lebensgewohnheiten nicht mehr reichen würde, um zu genesen. Vielmehr würde ihn nur noch die Transplantation einer Spenderleber retten. Letztlich wurde er auf die Transplantationsliste gesetzt. Mitte Februar 2018 erhielt er eine Spenderleber – fast ein Jahr nach der Diagnose. Wanner, heute 71, wurde immer schwächer, aber sein Körper hielt durch – er überlebte. „Statistisch sterben täglich zweieinhalb Menschen auf der Warteliste, weil sie nicht rechtzeitig ein Organ erhalten“, sagt Wanner. Die Wartezeit sei für ihn „die schlimmste Zeit in seinem Leben“ gewesen – seiner Familie sei es nicht besser gegangen, sie litt mit ihm.