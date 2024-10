Einblicke in den Flughafen Stuttgart: Privatjets, Rettungsflieger & Co. – das besondere Terminal

8 Solche Kleinmaschinen werden von Hobbypiloten oder Flugschulen genutzt. Foto: Ines Rudel

Das General Aviation Terminal am Stuttgarter Flughafen ist der Ort, den man normalerweise nicht sieht. Dort starten und landen Privatjets, Taxi- und Firmenflieger – sowie eilige Organtransporte. Wir durften uns vor Ort umsehen.











Gedämpftes Licht, Klaviermusik, kulinarische Köstlichkeiten: So könnte man sich das Terminal vorstellen, an dem Menschen verkehren, die ein privates Flugzeug besitzen oder deren Arbeitgeber sie mit eigenen Fliegern irgendwo hinbringen. Doch die Realität am Stuttgarter Flughafen ist nüchterner. Das sogenannte General Aviation Terminal (GAT) verfügt nur über wenige Annehmlichkeiten, die es an einem regulären Terminal nicht gibt.