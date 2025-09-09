Einblicke bei Fest in Perouse: Rettung von Rehkitzen aus der Luft

Beim Fest der Landwirte, Jäger und Forstleute auf dem Hof der Familien Fauser und Vinçon in Perouse gab es am Wochenende einiges zu entdecken und zu lernen – auch über die Kitzrettung.
Land-, Forst- und Wildwirtschaft gehen Hand in Hand. Das zeigt das sechste gemeinsame Fest der Landwirte, Jäger und Förster, das alle drei Jahre stattfindet. Auch jetzt am Wochenende zog das Ereignis tausende Besucherinnen und Besucher auf den Bauernhof und an die unterschiedlichen Ausstellungsstände. Neben regionalen Produkten, Wildspezialitäten und guter Unterhaltung gab es auch Vorführungen zur Kitzrettung.