Einblick in Stuttgarter Werkrealschule: Nach der Werkrealschule will Djordje aufs berufliche Gymnasium

1 Nach dem Unterricht ist Djordje gern mit seinen Freunden im Schülercafé zum Essen, Chillen, Uno Spielen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Welche Schulart ist die richtige fürs Kind? Wir lassen Lehrkräfte, Eltern und Schüler zu Wort kommen – heute aus der Grund- und Werkrealschule Gablenberg, wo Jugendliche wie Djordje mit enger Begleitung ihren Weg machen.











Link kopiert



Es sind die Wochen der Entscheidung. Da die Grundschulempfehlung verbindlicher wird, lohnt es sich, die anderen Schularten genauer in den Blick zu nehmen. Was macht zum Beispiel eine Werkrealschule anders? Was sagen Schüler und Eltern, die diese Schulart kennen? Warum haben sie sich für diese Schule entschieden und würden sie es wieder tun? Und was ändert sich durch die nun beschlossene Schulreform für diese Schulart? Wir haben uns an der Stuttgarter Grund- und Werkrealschule Gablenberg umgehört.