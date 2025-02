Einblick in Stuttgarter Werkrealschule: Hier lernen Kinder mehr als Mathe – „Mit 15 noch nicht bereit für das Berufsleben“

1 Djordje ist gern im Schülercafé zum Essen, Chillen, „Uno“-Spielen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Welche Schulart ist die richtige fürs Kind? Wir lassen Lehrkräfte, Eltern und Schüler zu Wort kommen – heute aus der Grund- und Werkrealschule Gablenberg, wo Jugendliche wie Djordje mit enger Begleitung ihren Weg machen.











Es sind die Wochen der Entscheidung. Da die Grundschulempfehlung verbindlicher wird, lohnt es sich, die anderen Schularten genauer in den Blick zu nehmen. Wir haben uns an der Stuttgarter Grund- und Werkrealschule Gablenberg umgehört, was diese Schulform ausmacht. Allgemein Die Werkrealschule ist eine baden-württembergische Besonderheit: Erst seit 2010 ergänzt sie die Schullandschaft. Heute sind aus fast allen Hauptschulen im Land Werkrealschulen entstanden, die bislang neben dem Abschluss in Klasse neun auch den Werkrealschulabschluss in Klasse 10 anbieten, der dem Realschulabschluss gleichgestellt ist. Allerdings hat die Landesregierung im Zuge ihrer Bildungsreform den Werkrealschulabschluss abgeschafft . Weiter bestehen soll die Schulform, die den Abschluss nach neun Schuljahren anbietet.