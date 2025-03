Einblick in ihre Vergangenheit: Ehemalige Schule ehrt Herzogin Meghan mit seltenem Foto

Herzogin Meghan hat derzeit einige Projekte am Laufen. Ihre ehemalige Schule nahm das zum Anlass, sie mit einem seltenen Foto zu ehren. "Herzlichen Glückwunsch an unsere ehemalige Schülerin Meghan Markle zur Verlängerung ihrer Netflix-Serie und zum Start ihres neuen Podcasts!", heißt es zu dem Post.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Herzogin Meghans (43) Netflix-Show "With Love, Meghan" um eine zweite Staffel verlängert wird und sie zudem einen neuen Podcast ins Leben ruft. Anlässlich dieser Neuigkeiten ehrte ihre ehemalige Schule die einstige Schauspielerin nun mit einem seltenen Foto auf Instagram.

"Herzlichen Glückwunsch an unsere ehemalige Schülerin Meghan Markle ('99) zur Verlängerung ihrer Netflix-Serie und zum Start ihres neuen Podcasts! Wir freuen uns, ein besonderes Erinnerungsfoto aus ihrer Zeit am 'Immaculate Heart' zu teilen, das unsere geschätzte Tradition des Mary's Day ehrt und unser Erbe an Schwesternschaft, Unterstützung und Panda-Geist widerspiegelt", heißt es unter anderem auf dem offiziellen Profil der katholischen Mädchenschule. Zusätzlich teilte die Bildungseinrichtung ein Bild, das die heute 43-Jährige lächelnd neben einer Statue Marias, der Mutter Jesu, zeigt.

Das Bild zaubert Herzogin Meghan "ein Lächeln ins Gesicht"

Meghan, die seit Anfang des Jahres wieder auf Social Media aktiv ist, teilte wenig später den Beitrag selbst. "Wenn dir dein lieber Freund aus der Mittel- oder Oberstufe etwas von deiner Alma Mater schickt und es dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Go, Pandas", schrieb Meghan zu dem Bild und würdigte damit ihre ehemalige Schule, deren Maskottchen ein Panda ist.

Die Frau von Prinz Harry (40) hat die Kommentarfunktion auf ihrem Profil deaktiviert, ihre ehemalige Schule jedoch nicht. Unter dem Post reagierten zahlreiche Follower und Followerinnen der katholischen Bildungseinrichtung begeistert. "Das ist so süß. Ich liebe sie und sie inspiriert mich jeden Tag. Möge Gott sie beschützen", schrieb etwa eine Userin, während eine weitere kommentierte: "Oh, wie ich Meghan bewundere. Sie ist eine erstaunliche Frau."

Meghan teilt immer häufiger seltene Einblicke in ihr Privatleben

Seit Anfang des Jahres meldet sich Meghan regelmäßig auf Instagram zu Wort und gewährt dabei ungewohnt private Einblicke in ihr Leben mit Ehemann Harry und ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) - obwohl das Paar in der Vergangenheit immer wieder betont hat, wie wichtig ihm insbesondere die Privatsphäre seiner Kinder ist. Erst kürzlich zeigte Meghan beispielsweise, wie ihre Familie den St. Patrick's Day feierte - mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem grüne Speisen natürlich nicht fehlen durften.

Durch ihre Heirat in die britischen Königsfamilie musste Meghan, die es geliebt habe, ihr Leben mit anderen zu teilen, ihren eigenen Social-Media-Account aufgeben. Doch bereits 2022 hatte sie in einem Interview mit "The Cut" angekündigt: "Ich komme zurück... auf Instagram."